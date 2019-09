Siracusa, licenziamento collettivo lavoratori ex Spaccio Alimentare: Zito "Chiedere convocazione urgente in commissione Lavoro"

Chiedere una convocazione urgente in commissione Lavoro dell'Ars. Secondo il deputato regionale di M5s, Stefano Zito, questa è l'unica mossa da fare a seguito dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori ex Spaccio Alimentare di Siracusa.

"Sono in contatto con il presidente Sammartino per accelerare quanto più possibile l'incontro con le aziende, i lavoratori e i sindacati nella sede della commissione. - dice Zito - Dovremo cercare di convincere l'azienda a convertire la procedura di licenziamento in cassa per cessazione a Siracusa. E non è cosa delle più semplici. Senza creare illusioni, la situazione è complessa e il tempo è poco. Ma il costo di una paradossale vicenda, che pure pareva aver trovato nella cessione del ramo di azienda una soluzione in grado di accontentare tutti, non deve ricadere sui 74 lavoratori siracusani. Con grande rispetto per i ruoli, chiedo anche ai sindacati di collaborare tutti uniti per salvaguardare le famiglie siracusane", conclude il deputato regionale M5S Stefano Zito.