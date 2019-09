Siracusa, morte di Maria Rita Sgarlata: il cordoglio del mondo della politica e della cultura

L'intera città di Siracusa si stringe attorno alla famiglia di Maria Rita Sgarlata, venuta a mancare nelle ultime ore.

Immediate le reazioni ed il cordoglio da parte di amici, e di esponenti del mondo della politica e della cultura.

"Maria Rita Sgarlata è stata una donna tenace che ha affrontato gli impegni pubblici con passione nell’interesse della collettività. Ci stringiamo alla famiglia di Maria Rita, manifestando la vicinanza dell’intera comunità siracusana” - dichiarato il sindaco Francesco Italia.

Più intimo il ricordo dell'assessore comunale Fabio Granata: "Ci conoscevamo da giovanissimi, abbiamo avuto una stagione di aspre polemiche, per fortuna del tutto superata. - dice Granata - Ci siamo ritrovati attorno a un ambizioso progetto di rilancio della Cultura cittadina attraverso la sua più importante istituzione culturale.

Mancherai molto alla Città e all’Inda."

“Una donna eccezionale, sempre sorridente ed innamorata della sua terra come pochi: ciao Mariarita, e grazie per la tua sincera amicizia”. Così il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ricorda Mariarita Sgarlata. “Proprio ieri - prosegue il sindaco Bonfanti - durante la presentazione della stagione teatrale della Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, ho voluto dedicare un passaggio del mio intervento a lei, sperando potesse essere di buon auspicio e per farle sentire la riconoscenza di tutti noi."

E poi l'Inda, di cui era Consigliere Delegato. In una nota l'istituto dichiara: "con forza, coraggio e grandissima energia ha guidato l’Inda, insieme al Sovrintendente e a tutto il Consiglio di Amministrazione, in una stagione indimenticabile per l’Istituto. In questo momento di grandissimo sconforto, la Fondazione Inda esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari."