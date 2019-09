Controlli su strada dei Carabinieri a Siracusa e provincia, complessivamente sono stati sottratti oltre 640 punti e ritirate 43 patenti

Intensi i controlli dei Carabinieri su strada nel territorio di Siracusa e provincia, sulle vie urbane ed extraurbane. Il bilancio dell'operazione, avviata nelle ultime tre settimane, condotta anche con il supporto dell'etilometro, ha portato ad un importante bilancio: complessivamente sono stati sottratti oltre 640 punti e ritirati 43 documenti di circolazione/patenti.

In 3 casi riscontrata guida sotto l’influenza di alcol con valore alcolemico fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l, mentre in 1 caso il valore alcolemico era fra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l) e, in entrambi i casi elevata la sanzione e sospesa la patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

In tutte e 4 le circostanze si trattava di giovani di età inferiore ai 30 anni.

Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono state segnalate, alla Prefettura di Siracusa, 32 persone perchè trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina, oltre 60 grammi di hashish, e circa 300 grammi di marijuana;

I controlli sulla circolazione stradale hanno portato al controllo di 1045 veicoli, constatando: in 32 casi la mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro dei mezzi; 43 giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco, con conseguente fermo del veicolo; 5 violazioni per velocità pericolosa; 32 per mancato uso delle cinture di sicurezza; 16 per utilizzo di dispositivi telefonici durante la guida.

I casi più gravi sono avvenuti sulle stradi statali 114 e 115, dove l’alta velocità e la distrazione sono spesso causa di sinistri stradali, anche gravi.