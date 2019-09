Pachino, spaccio: 16enne trovato in possesso di eroina e hashish

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. Durante un controllo mirato, i militari, a seguito di una lunga attività di osservazione e pedinamento, hanno arrestato un 16enne trovato in possesso di 12 dosi di eroina, circa 2,5 grammi di hashish, 85 euro in banconote di piccolo taglio oltre ad appunti manoscritti riportanti nomi e cifre, verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo, già noto per reati contro il patrimonio, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i suoi coetanei che fanno uso di sostanze stupefacenti.

Il consistente numero delle dosi di eroina in possesso, oltre alla presenza dei fogli manoscritti e del denaro, fanno escludere, ai Carabinieri, lo stupefacente fosse detenuto dal minore per uso personale.

L’Autorità Giudiziaria per i minorenni ha disposto che il 16enne venga tradotto presso il centro di prima accoglienza per i minori di Catania.