Siracusa, Premio Internazionale “Centomila Artisti per il Cambiamento 2019”: ieri la prima giornata

Prima giornata della seconda edizione siracusana, del Premio Internazionale “Centomila Artisti per il Cambiamento 2019”, ieri pomeriggio all'Urban Center di via Nino Bixio.

La promotrice dell’evento, Ella Ciulla, nel corso dell'incontro ha annunciato alcuni traguardi raggiunti nell’anno in corso dal movimento in questione, tra questi, la costituzione della prima comunità letteraria italiana, che con il plauso dei co-fondatori mondiali Michael Rothenberg e Terri Carrion, riunisce i poeti aderenti su tutto il territorio nazionale all’interno di una collettività artistica che, d’ora in avanti, assumerà la specifica denominazione «of Italy», di cui la città di Siracusa è guida ed esponente principale e l’aggregazione all’evento promosso in Siracusa di alcuni artisti provenienti dal bacino del Mediterraneo (Montenegro, Malta, Marocco,Libano) oltre che da tutte le regioni d’Italia.

“Siracusa - ha detto l'assessore alla Cultura Fabio Granata - è una piccola ma importante Capitale mediterranea di Cultura, forte delle proprie tradizioni e radici legate alla civilizzazione greca d’Occidente ma attenta al dibattito legato alla contemporaneità. Per questo guardiamo con attenzione al Progetto “Centomila artisti per il cambiamento 2019” che anche quest’anno arricchirà l’offerta culturale della nostra Città con un evento bello e partecipato”. Questa sera secondo appuntamento con la premiazione dei finalisti