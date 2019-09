Siracusa, la Guardia Costiera salva un gattino caduto in acqua al Foro Italico

Era caduto in acqua un gattino al Foro Italico, e rimasto intrappolato nella cavità sottostante la banchina della sede dei Mezzi Nautici.

Ad intervenire prontamente un soccorritore marittimo, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Siracusa, hanno salvato il gattino, il quale era visibilmente spaventato ma in buona salute.

Il gattino non era raggiungibile dalla terraferma per cui, si è immersa un Rescue swimmer della Guardia Costiera di Siracusa con la prevista tuta d’immersione, riuscendo a raggiungere la cavità sottostante la banchina e a salvare il gattino, seppure con numerose difficoltà legate all’impervietà del luogo anche a causa dei numerosi insediamenti biologici che ostacolavano l’ingresso nella cavità.

Il gattino è stato condotto sulla terraferma in sicurezza e nei suoi confronti i militari presenti attivavano le immediate prime cure alimentari.