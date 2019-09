Siracusa Protagonista con Vinciullo: "Impianti sportivi cittadini nel più totale abbandono"

Criticità negli impianti sportivi siracusani nonostante i lavori effettuati di recente per il costo di oltre 3 milioni di euro. A dirlo Vincenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile.

I tre fanno un elenco dei problemi che ancora oggi attanagliano gli impianti: "Campo Belvedere (“Simoncini”) sembra “mancante” di uno dei due spogliatoi previsti - spiegano - Campo Cassibile (“Tuccitto”) sembra che si siano dimenticati di progettare l’illuminazione attraverso la realizzazione di torri faro".

Poi come nota particolarmente "dolente" citano il campetto del Pippo Di Natale dove segnalano "una serie di dislivelli del campo di gioco con relativi pericoli per chi vi giocherà. - dicono i quattro - Le reti di recinzione del perimetro pericolose, bucate e mai sostituite, gli spogliatoti inutilizzabili, l’illuminazione vecchia ed obsoleta."

Ed infine il Campo “De Simone”: "Nonostante, da anni, lo stadio risulta essere stato destinatario di importanti interventi (al punto da renderlo idoneo perfino per i campionati professionistici) oggi è stato riconsegnato alla città in pessimo stato e vandalizzato al punto da non essere neanche idoneo per allenamenti. (5/6 milioni di euro spesi negli ultimi 7 anni)" - concludono