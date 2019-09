Euro Cup, l'Ortigia vince in Croazia 12-10

Inizia benissimo il secondo turno di Euro Cup per l'Ortigia. I biancoverdi, nella piscina di Sebenico, battono i padroni di casa del Vk Solaris al termine di una partita molto difficile. Giacoppo e compagni sbagliano qualche superiorità in avvio e vanno sotto, ma reagiscono subito e cominciano a macinare gioco. L'equilibrio si mantiene fino alla fine del secondo parziale, che si chiude sul 5 pari. Nel terzo, l'Ortigia ha più grinta, conquista palloni in zona centrale e chiude la difesa e la porta, mentre Valentino Gallo si scatena e segna 4 reti per l'allungo dei suoi. Nell'ultima frazione, i croati reagiscono e riescono a portarsi a meno 1. Gli uomini di Piccardo però non si scompongono e, con lucidità e concentrazione, riescono a mantenere il vantaggio minimo, per poi segnare il 12-10 finale a poco più di un minuto dal termine. Primi tre punti che valgono molto, ma adesso bisognerà affrontare gli avversari più difficili del gruppo: Mediterrani e Miskolc.

"Abbiamo fatto una buona gara. - commenta il tecnico Stefano Piccardo - Nelle fasi iniziali, abbiamo commesso qualche errore in avanti, eravamo un po' legati e abbiamo sbagliato le prime superiorità. Poi, però, man mano che la partita si è ravvivata, abbiamo cominciato a giocare bene, anche con l'uomo in più. Certo, c'è stato qualche errore in difesa, però la squadra ha disputato una buona partita".