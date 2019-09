Siracusa, cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico

Questa mattina all'Urban center cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Pubblica istruzione Roberto Lagalla, del presidente del Consiglio comunale Moena Scala, dell'assessore alle Politiche educative Pietro Coppa, del commissario straordinario del Libero Consorzio Carmela Floreno, del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Emilio Grasso.

“Presto - ha ricordato il sindaco Francesco Italia - saranno disponibili 600 mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole" facendo riferimento al mutuo già previsto nel bilancio approvato di recente. “La Scuola per noi è una priorità, lo abbiamo detto sin dal nostro insediamento e tentiamo di dimostrarlo costantemente. Cerchiamo la collaborazione di tutte le Istituzioni per affermarne la centralità nella società. Sono importanti i contenuti e lo sono anche le condizioni delle strutture. Per questo salutiamo con soddisfazione l'annuncio del ministro Fioramonti per una ripresa della spesa e i 65 milioni di euro messi a disposizione per le verifiche del solai e del controsoffitti negli istituti”.

"E' bello - ha detto la presidente, Moena Scala- che questa cerimonia coincida con il “Friday for future”. Una scuola- ha aggiunto Scala- che formi soggetti consapevoli e critici, perché è attraverso la conoscenza e la capacità critica che si concretizza la vera libertà dell'essere umano”.

"Come Amministrazione - ha aggiunto 'assessore Pierpaolo Coppa - abbiamo voluto celebrare questo momento, ricordando, oltre alla valenza scolastica, anche quanto finora fatto negli Istituti scolastici cittadini sui temi della legalità, dell’educazione ambientale, del contrasto alle forme di bullismo. Fare rete, insomma, continuando nell'avviato percorso delle buone pratiche educative”.