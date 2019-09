Siracusa, blitz ai villini della Guardia di Finanza: sequestrata oltre 1 chilo di marijuana e 2mila euro probabilmente frutto dello spaccio

Maxi operazione della Guardia di Finanza, con il supporto dei cani antidroga, nel centro della città di Siracusa.

All’ora prestabilita è scattata la perquisizione domiciliare e personale nei confronti dei ventiquattrenni nigeriani O.R. e N.S. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute diverse dosi di marijuana per un quantitativo complessivo di circa 1 Kg. nonché circa 2.000 euro in contanti, anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle attività di polizia, i due soggetti, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sono stati posti al regime cautelare degli arresti.

L’ulteriore attenzione dei militari si è incentrata, anche sulla base di segnalazioni pervenute dai cittadini, sul noto quartiere dei “villini”. Nel corso di altra attività un cittadino afgano, C.S. di anni 36, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente di nazionalità pachistana.

I “Falchi”, dopo aver intercettato prontamente la cessione della droga, hanno effettuato una perquisizione locale e personale, rinvenendo e sequestrando un’altra dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché il denaro, provento dell’illecita attività.

Il cittadino afgano è stato tratto in arresto e posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria mentre l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura competente.

L’intensificazione dei controlli delle ultime settimane ha consentito ai militari, coadiuvati dai cani antidroga dal fiuto infallibile “Aquila – Aquy – Primo”, di deferire all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura rispettivamente 8 soggetti per spaccio e 14 per detenzione di sostanze stupefacenti nonché di sequestrare svariati quantitativi di sostanza stupefacente per un totale complessivo di oltre 1 Kg. di marijuana, 15 gr. di hashish, 2 gr. di cocaina, un’autovettura nonché bilancini di precisione e trita erba.

Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento dei pusher e degli acquirenti.