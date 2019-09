Priolo, M5S: "Alla Regione smarrita la documentazione delle bonifiche delle aree Sin"

Tutta la documentazione delle bonifiche Sin delle aree industriali di Priolo, Gela e Milazzo sarebbe stata smarrita.

A denunciarlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, Nuccio Di Paola, Giorgio Pasqua e Giampiero Trizzino, che hanno ripreso le dichiarazioni rilasciate dall'assessore regionale Pierobon a Repubblica.

"Tutto il lavoro che abbiamo fatto al ministero per velocizzare l’utilizzo dei 64 milioni di euro di fondi nazionali previsti per il risanamento di questi siti - commentano - rischia di subire forti rallentamenti o di essere vanificato, perché non si trovano i progetti negli uffici In Siclia - proseguono - si aspetta ancora un Piano dei rifiuti che è fermo da 20 anni e a legge sulla dismissione dell’amianto, approvata da tutti e pure da Musumeci nella passata legislatura, ancora attende di essere messa in esecuzione. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che in Sicilia del risanamento ambientale non importa niente a nessuno. L’assessore dovrebbe riflettere molto sulle sue capacità di gestire il settore e - concludono - il presidente della Regione dovrebbe prendere delle decisioni consequenziali”.