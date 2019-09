Siracusa, auto storiche in Piazza Adda: modifiche alla viabilità

Auto storiche in mostra, domenica mattina, in piazza Adda a Siracusa. Per la buona riuscita dell'evento, il settore mobilità di Siracusa ha emesso un'ordinanza che impone, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in via Basento, nel tratto interposto tra via Adige e via Tagliamento, il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i vicoli storici interessati alla manifestazione.