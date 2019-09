L'Ortigia ricorda l'atleta Paolo Caldarella, oggi 26 anni dalla sua morte

Un doppio evento oggi per l'Ortigia che oggi è impegnata nell'esordio nel secondo turno di Euro Cup, ma oggi è anche il giorno della memoria, del ricordo indelebile di Paolo Caldarella, a 26 anni dalla sua tragica scomparsa. Era il 27 settembre 1993 quando un incidente stradale strappò Paolo ai suoi affetti, ai suoi compagni di squadra, alla società Ortigia, alla città e ai tifosi che lo amavano per le sue impareggiabili doti umane e sportive.

“Un Atleta, un Capitano, un Campione, un Uomo esemplare. Amico fraterno, modesto ed altruista, bello come un eroe greco. - ha commentato il presidente Valerio Vancheri, in occasione di questo 26esimo anniversario - Tutto questo era, e per noi è ancora, Paolo Caldarella. Figlio della grande famiglia C.C. Ortigia, a 26 anni dalla sua scomparsa, l'impronta indelebile del suo stile, del suo garbo, del suo sorriso continuano ad essere una guida per tutti noi”.

“Una mancanza – continua Vancheri - un senso di vuoto che mai potranno essere colmati, se non con l'impegno ai mantenerne vivi i valori, trasmettendoli a tutti i ragazzi e le ragazze che accogliamo nella vasca a lui dedicata, non solo per insegnar loro uno sport ed un gioco, ma anche ad essere persone migliori. Ciao Paolo.”.