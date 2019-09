Siracusa, etichette con grado alcolico differente da quello effettivo: sequestrate mille bottiglie

Sull'etichetta era riportata una denominazione ed un grado alcolico differente da quello effettivo. Per tale motivo sono state sequestrate mille bottiglie di bevande alcoliche, per un valore commerciale pari a 12.000 euro, dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Siracusa, con la collaborazione del personale dell’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Secondo quanto accertato dalle prime analisi, sulle etichette degli alcolici, tra cui anche vodka, avevano un titolo alcolometrico di circa sei gradi inferiore al limite minimo stabilito per legge.