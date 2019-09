Siracusa, assemblea con il personale Inps su rinnovo del contratto e potenziamento organici

Rinnovo del contratto, discussione sul contratto collettivo integrativo economico relativo al 2018, analisi, problematiche e prospettive per i nuovi assunti negli uffici Inps di Siracusa, Noto e Lentini. Sono stati questi i temi affrontati ieri nel corso dell’assemblea tenuta nella sede Inps di Siracusa con il personale.

Presente il responsabile del Dipartimento funzioni centrali della Funzione pubblica di Cisl Sicilia, Pippo Barone, insieme al segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi.

“La presenza dell’Istituto sul territorio è necessaria, c’è un piano di riorganizzazione, che però, non trova ancora applicazione – ha rilevato Barone - tutto questo va discusso, siamo favorevoli come sindacato alla prossimità come valore, in una regione molto ampia, con collegamenti non all’altezza, essere presenti e vicini al territorio è fondamentale ed è un vantaggio".

Sulle nuove assunzioni si è soffermato Passanisi: "Le 16 unità entrate in servizio a luglio non bastano - ha rilevato - perché con la grossa mole di lavoro che c’è e, in vista dei pensionamenti con quota cento, saranno necessarie nuove assunzioni. Rinnovo dei contratti e potenziamento degli organici restano le priorità. Chiediamo come Cisl Funzione pubblica al Governo nazionale - ha concluso - il rinnovo del contratto collettivo, la riorganizzazione dell’ordinamento professionale e il pagamento del salario accessorio".