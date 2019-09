Siracusa, esercizio abusivo di guida turistica: 14 sanzioni

E' già operativo il personale del servizio di Polizia turistica della Municipale, in particolare in Ortigia, dove, solo nei primi 15 giorni di questo mese sono state elevate 14 sanzioni amministrative per esercizio abusivo della professione di guida turistica.

“Il proseguire della bella stagione - dichiara l'ispettore principale Corrado Caruso - sta rendendo costante la visita in città di migliaia di turisti. Questo continua a determinare l'intensificazione del traffico veicolare, derivante dall'aumentata circolazione dei bus turistici nei corridoi autorizzati; ed l'incremento dell'abusivismo nel settore delle guide turistiche, sul quale stiamo operando con attività di vigilanza e repressione durante i turni di lavoro ordinario”.