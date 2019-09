Lentini, non si ferma all'Alt della Polizia: denunciato e sanzionato

Non si sarebbe fermato all'Alt della Polizia di Stato per darsi alla fuga lungo le vie cittadine. E' successo a lentini, durante un posto di blocco. Gli agenti, però, sono riusciti a fermare il giovane, il quale è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per guida senza patente, mancata revisione del mezzo e guida senza cintura di sicurezza.

Si tratta di F.L.C., lentinese di 28 anni