Siracusa, porto abusivo di arma da taglio, furto di energia elettrica ed evasione: denunciati in tre

Ancora impegnati nell'Operazione Trinacria gli Agenti della Polizia di Stato di Siracusa. Durante i controlli sul territorio, oltre a tante violazioni al codice della strada emerse, sono scattate anche tre denunce.

Un uomo di 46 anni è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, un altro, di 51 anni, per furto di energia elettrica ed, infine, un siracusano di 34 anni per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare cui è sottoposto.