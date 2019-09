Siracusa, nuova sede per caserma di Carabinieri: Ficara interroga il ministero

Interrogazione al ministero della Difesa, da parte del parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s), al fine di individuare un’area per la realizzazione del nuovo comando provinciale dei Carabinieri, alternativa alla sede dell'Aeronautica di via Elorina. Nella sua interrogazione parlamentare, Ficara rilancia poi i progetti di fruizione pubblica dell’area dell’ idroscalo De Filippis e di tutto quell'arco costiero.

L’idroscalo, sede dell'Aeronautica, occupa una vasta porzione porto Grande nella quale, peraltro, sono ormai venute meno le esigenze militari, di difesa e di presidio. "Quella scelta congiunta di Regione e Comune di Siracusa ai tempi dell'amministrazione Garozzo ci è apparsa scellerata da subito. Il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto a quella soluzione", ricorda l'esponente pentastellato.

"Peraltro, - continua - si moltiplicano nel dibattito pubblico locale le voci favorevoli ad una storica riqualificazione di tutta l'area, il famoso waterfront di via Elorina. E questo sfruttando anche congiunture come la annunciata rinascita del mercato ittico, la riqualificazione dei fabbricati ex Spero con lungomare costiero aperto in grado di offrire a cittadini e turisti una invidiabile passeggiata vista mare e pista ciclabile costiera. E sarebbe anche una occasione unica per risolvere definitivamente il problema del depuratore comunale che scarica ancora oggi nel porto Grande"