Siracusa, Fridays For Future: un fiume di persone in strada per "Salvare il pianeta". Tantissimi gli studenti. VIDEO

E' un fiume di persone quello che sta sfilando in queste ore per le vie del centro, tutti insieme per chiedere un ambiente più pulito. Si tratta del 3° global Strike for Future con Fridays For Future, movimento nato per dar forza alle mobilitazioni di Greta Thunberg.

Al corteo, partito questa mattina dal Foro Siracusano, i sindacati, Articolo Uno, Il comitato No triv, Legambiente ed i sindacati studenteschi. Quest'ultimi chiedono di "cambiare la scuola per cambiare il futuro".

"Vogliamo portare il futuro nelle nostre città, a partire dai trasporti: servono trasporti pubblici gratuiti, efficienti ed ecosostenibile per eliminare l'inquinamento garantendo a tutti il diritto a muoversi e andare a scuola" - hanno dichiarato.

Intanto, parallelamente, all'Urban center, c'è l’assessore regionale all’istruzione, Roberto Lagalla, per l’inaugurazione dell’anno scolastico.

In mattinata il sindaco, Francesco Italia, raggiungerà il corteo