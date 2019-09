Siracusa, l'ex consigliere Grienti: "Riattivare i Ccr mobili, e più controlli su discariche abusive"

Riattivare i Ccr mobili. Questa la richiesta dell'ex consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti, il quale interviene sul nodo della raccolta differenziata in città.

"Fino a quando il servizio è stato effettuato dall’Igm, i centri di raccolta mobili erano presenti, a rotazione, in ogni zona della città ed erano graditi e apprezzati da tutti. - dichiara Grienti - Adesso purtroppo ne avvertiamo la mancanza. L’amministrazione comunale dovrebbe sollecitarne la riattivazione, chiedendo alla Tekra di prevedere anche questo servizio".

Ma il problema sui rifiuti, secondo quanto riferito da Grienti, non finisce qui. Tra i problemi al palo ci sarebbero i fastidiosi rumori durante la raccolta del vetro effettuata alle prime ore dell'alba, "l’azienda dovrebbe organizzarsi con il proprio personale per effettuarla negli orari pomeridiani" - continua Grienti.

Ed infine, all'attenzione dell'ex consigliere, il problema dei rifiuti abbandonati in strada: "L’amministrazione comunale dovrebbe potenziare la videosorveglianza in tutte le zone sensibili, incrementando possibilmente la dotazione di foto trappole. Mi chiedo inoltre dove siano finiti i famosi ausiliari ambientali che, su base volontaria, dopo aver seguito apposito corso, avrebbero dovuto fungere da supporto alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili. Occorre dunque ancora fare tanto perché le regole per una buona differenziata vengano rispettate".

"L’amministrazione comunale e la Tekra dovrebbero mettere gli utenti nelle condizioni migliori per effettuare la differenziata, ma - conclude Grienti - serve uno sforzo maggiore anche di quella parte della cittadinanza che preferisce continuare a sporcare piuttosto che adeguarsi ai tempi che cambiano"