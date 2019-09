Siracusa, Bonafede: "Potenziare il trasporto urbano nella zona della Pizzuta"

Potenziare il trasporto urbano nella zona della Pizzuta. A chiederlo all'Amministrazione è il consigliere comunale Sergio Bonafede, a seguito del trasferimento all'Ospedale A. Rizza di numerosi ambulatori specialistici.

Sul tema, peraltro, Bonafede ha presentato una nuova interrogazione.

"Il comune deve concordare con l’AST i percorsi dei bus urbani e deve farlo al più presto, per alleviare i disagi non più sopportabili di tantissime persone che non possono muoversi con un mezzo proprio. -ha detto Bonafede - Non solo, ma proprio oggi che è la giornata mondiale dedicata alla difesa dell’ambiente, risalta ancor di più l’esigenza di poter disporre di un trasporto pubblico almeno dignitoso, che riduca il traffico veicolare e quindi l’inquinamento".