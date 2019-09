Tunisia, 5 ricorsi dopo elezioni: il tribunale deciderà tra sabato e lunedì

Sono cinque i candidati alle presidenziali tunisine (Youssef Chahed, Néji Jalloul, Seif Eddine Makhlouf, Slim Riahi e Hatem Boulabiar), che hanno presentato appello ai provvedimenti di rigetto del Tribunale amministrativo sui loro ricorsi contro i risultati preliminari pubblicati dalla Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie). Lo ha reso noto l'ufficio comunicazione del Tribunale amministrativo, precisando che i ricorsi in appello verranno esaminati sabato e lunedì prossimo verranno pubblicate le relative decisioni. Il Tribunale amministrativo di Tunisi ha rigettato il 23 settembre scorso tutti i ricorsi presentati dai 6 candidati alle presidenziali tunisine. La data del ballottaggio, che vedrà sfidarsi il conservatore Kais Saied ed il magnate in cella Nabil Karoui, a questo punto con molta probabilità sarà fissata il 13 ottobre, secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), Nabil Baffoun.