Campagna di sicurezza stradale "Edward zero vittime sulla strada", servizio speciale sulla tratta Rosolini-Catania

Obiettivo "zero incidenti" raggiunto ieri sulle tratte autostradali della provincia di Siracusa in occasione della campagna "Edward" promossa dal Network Europeo delle Polizie stradali Tispol. L'iniziativa è rientrata nell'ambito della Settimana europea della mobilità.

Sulla tratta autostradale Rosolini-Catania sono stati svolti dalla Polizia stradale servizi integrativi speciali con l'impiego di auovelox e posti di controllo con l'impiego di un dispositivo speciale nell'area di servizio Bagali est dove è stato presente anche il laboratorio mobile dell'Asp di Siracusa per verificare l'eventuale utilizzo da parte dei conducenti di sostanze stupefacenti.





Complessivamente nella settimana dal 16 al 22 settembre sono state impiegate 100 pattuglie di cui 4 con auto civetta. L'autovelox ha prodotto 100 fotogrammi e sono stati decurtati 303 punti dalle patenti. Rilevate 229 infrazioni al Codice della strada, di cui 73 a carico di mezzi pesanti: sono state 165 per superamento dei limiti di velocità, 44 per l'uso del cellulare alla guida, 63 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Sono stati controllati 503 veicoli e 512 persone e a 454 è stato fatto il controllo con l'etilometro.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi a causa di incidenti stradali.