Siracusa, concessione del servizio idrico: assolto l'ex sindaco Giancarlo Garozzo, non luogo a procedere per il dirigente Borgione

Oltre due anni di indagini sul caso "acqua" a Siracusa ma, adesso, la parola 'fine' è stata scritta.

Questa mattina, infatti, il giudice Salvatore Palmeri ha assolto l'ex sindaco Giancarlo Garozzo "dai reati ascritti perché il fatto non sussiste".

Nei confronti del dirigente comunale, Natale Borgione, ha dichiarato "non luogo a procedere in ordine ai reati ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste".

Per entrambi i casi le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni.

Come si ricorda, il caso era scoppiato per la concessione del servizio idrico di Siracusa