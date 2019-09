Siracusa, Lagalla all'Urban Center e studenti in piazza: "Lui in cerimonia inconcludente, noi difendiamo il futuro"

Siracusa domani sarà una città spaccata. Da un lato, all'Urban center, l’assessore regionale all’istruzione, Roberto Lagalla, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, dall'altra gli studenti in piazza protestano per il 3° global Strike for Future con Fridays For Future, movimento nato per dar forza alle mobilitazioni di Greta Thunberg.

"Mentre tutte le studentesse e gli studenti saranno riversati in piazza per salvare il loro futuro, quello che la classe politica tutta sta distruggendo, l’assessore sarà chiuso ad un’inaugurazione falsa e inconcludente. - si legge in una nota a firma degli sindacato Unione degli studenti di Siracusa - Pretendiamo una vera presa di posizione, che vengano bloccati tutti i percorsi di alternanza con multinazionali e aziende che inquinano, vogliamo momenti di confronto reali nelle scuole che mettano noi studenti al centro. Vogliamo portare il futuro nelle nostre città, a partire dai trasporti: servono trasporti pubblici gratuiti, efficienti ed ecosostenibile per eliminare l'inquinamento garantendo a tutti il diritto a muoversi e andare a scuola".