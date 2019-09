Siracusa, Unicredit e Banco Bpm finanziano la Irem con 66 mln di euro

UniCredit supporta la crescita internazionale di Irem, società siracusana che opera come main constructor per grandi opere meccaniche attività di progettazione impianti industriali, tramite un finanziamento di 66 milioni di euro in pool con Banco Bpm. La società siracusana, come si evince in una nota ufficiale, si è aggiudicata una commessa in Ungheria, committente ThyssenKrupp, per 170 milioni in 18 mesi.

L’appoggio bancario e assicurativo è stato determinante nella fase contrattuale per dare avvio ai lavori. In dettaglio UniCredit ha accompagnato Irem con il rilascio di bondistica per complessivi 36 milioni (18 milioni di Advance Payment Bond e 18 milioni di Performance Payment Bond), beneficiario TyssenKrupp, tramite l’intervento di UniCredit Bank AG, in qualità di garante, con controgaranzia in pool con Banco BPM. Per il supporto finanziario della commessa, inoltre, UniCredit Factoring, in pool con Banco Bpm, e UniCredit Leasing accompagneranno i lavori e il cantiere con linee di credito ad hoc, rispettivamente 23 milioni e 7 milioni.