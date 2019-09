Siracusa, la scrittura creativa contro i traumi della malattia oncologica e non solo: partono i laboratori

Un penna ed un foglio, la scrittura creativa contro difficoltà e i traumi della malattia oncologica e non solo.

Questo l'obiettivo dei sei incontri settimanali in un “Laboratorio di Scrittura Terapeutica” organizzati dall'associazione “Angolo” (Associazione Nazionale guariti o lungo viventi oncologici, ONLUS).

Gli incontro sono previsti nella sede della Biblioteca “Vittorini” di via Roma 31 (sede ex-Provincia” dalle ore 16,30 alle ore 19,00 dei giorni 4, 11, 18 e 25 ottobre e nei giorni 8 e 15 di novembre 2019)

Il laboratorio è coordinato dalla dott.ssa Alba Chiarlone, psicoterapeuta.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare il numero 340.8543785 oppure mandare una mail a angolosr@virgilio.it