Arriva anche a Siracusa e provincia la Campagna Lilt for Women

Arriva anche a Siracusa e provincia la XXVII edizione della Campagna “LILT for Women“ che, quest'anno, ha come testimonial d’eccezione Belén Rodriguez.

Lo slogan di quest’anno “la prevenzione non ha età” rappresenta un invito alla consapevolezza per le nuove generazioni, visto l’abbassamento dell’età a rischio.

“Noi saremo presenti” dichiara Mario Lazzaro, presidente della LILT Siracusana, “grazie all’impegno di tutti i nostri volontari e alla collaborazione sensibile di tanti amministratori locali, nei Comuni potremo ammirare monumenti o edifici istituzionali illuminati di rosa e tanti negozianti anche quest’anno allestiranno per tutto il mese le loro vetrine a tema. Naturalmente saranno attivi i nostri ambulatori - sia a Siracusa che in Provincia - dove esperti senologi visiteranno gratuitamente nei giorni e negli orari calendarizzati”.

“Con lo spirito di andare incontro alle necessità della Donna, offriremo come sempre il percorso di prevenzione completo con gli esami strumentali classici (ecografia mammaria per le donne più giovani e mammografia a partire dai 40 anni). Quest’anno la Sezione di Siracusa offrirà gratuitamente, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, l’ecografia al seno. “L’obiettivo” continua Lazzaro “resta quello di sempre e cioè sensibilizzare il più alto numero possibile di donne sul tema”.

Per l'occasione, la fontana di piazza Archimede sarà illuminata di rosa in onore a tutte le donne.

Iniziative su tutto il territorio sono previste da lunedì 7 ottobre