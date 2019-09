Siracusa, all'Urban center il Premio Internazionale “Centomila Artisti per il Cambiamento 2019”

Prenderà il via domani, e si terrà per due giorni, all'Urban Center di via Nino Bixio, la seconda edizione siracusana, del Premio Internazionale “Centomila Artisti per il Cambiamento 2019” che aderisce al movimento artistico e letterario mondiale «OneHundredThousandPoetsforChange» (100TPC.org), nato in California nel 2011 con lo scopo di promuovere la pace e la sostenibilità in tutto il mondo.

Si tratta di un progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Siracusa, che mira alla promozione della cultura e della bellezza in tutte le sue espressioni, confermando il ruolo di Siracusa come capitale culturale internazionale e, in modo specifico, del Mediterraneo.

Il Premio presenta due sezioni in concorso: poesia internazionale contemporanea e linguaggi multimediali, aperte ad accogliere produzioni in tutte le lingue parlate nel bacino del Mediterraneo.