Siracusa, l'assessore Fontana ha istituito il “Tavolo dell'ascolto e della partecipazione” su urbanistica, centro storico, mobilità e risorse mare

Un momento di confronto con la città ed il mondo dell'associazionismo.

Questo l'obiettivo del Tavolo dell'ascolto e della partecipazione, istituito dall'assessore Maura Fontana, atto ad accogliere proposte ed istanze

Il primo incontro si è svolto, ieri, all'Urban Center, e si terrà con cadenza regolare. Tra gli argomenti discussi molti hanno riguardato i trasporti e le problematiche dei parcheggi, il sistema di mobilità all'interno del perimetro urbano ed i collegamenti con le zone balneari.

Ieri hanno partecipato i rappresentanti dell’associazione Plemmyrion, del comitato pro Arenella, del Raggruppamento Siracusa Sud, dell’associazione Guide turistiche, di Rifiuti Zero, della Spero srl, del comitato Aria nuova, dell’Anteas FNP Cisl, oltre a giornalisti, consiglieri e funzionari comunale.

“L'incontro- dichiara l’assessore Maura Fontana- ha permesso di raccogliere alcuni spunti utili rispetto alle ricognizioni in corso nei settori relativi alle rubriche di mia competenza, Ortigia, Urbanistica, Mobilità, Trasporti, Mare. L'Amministrazione sta lavorando con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali, in forma singola e associata. Si tratta di un percorso che necessita di impegno da parte mia, ma sono certa che nel medio e lungo periodo produrrà condivisione e soddisfazione”.

Il prossimo incontro è stato fissato per mercoledì 9 ottobre alle ore 15,30.