Siracusa, sopralluogo di Forza Italia e dell'assessore Falcone al palazzo dell’ex Albergo-Scuola

Sopralluogo, ieri mattina, dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, al palazzo dell’ex Albergo-Scuola di via Crispi, a Siracusa, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa.

Ad organizzare il sopralluogo il gruppo consiliare di Forza Italia composto da Ferdinando Messina, Federica Barbagallo, Gianni Boscarino e Alessandro Di Mauro. Quest'ultimi hanno chiesto all'assessore di ripulire e ristabilire il decoro della zona. Per l'edificio è previsto l’avvio di interventi di recupero e riqualificazione su un progetto di oltre 10 milioni di euro, presentato dall’Iacp, di cui una prima tranche già ammessa a finanziamento regionale prevede la realizzazione di alloggi di Social Housing nei piani superiori e servizi al diretti al territorio in quelli inferiori.

"Ho evidenziato all’assessore ma la realtà parla da sola, - dichiara il capogruppo di Forza Italia Ferdinando Messina - in quali condizioni versa lo stabile e la zona che lo circonda proprio alle porte della città. Una condizione doppiamente penalizzante, non solo per l’immagine della città, essendone un pessimo biglietto da visita per i flussi turistici che raggiungono Siracusa dall’ingresso sud della città ma anche sotto l’aspetto umano, perché non dimentichiamoci che in quell’edificio trovano rifugio numerosi senza tetto. Sono anni ormai che questa situazione si presenta in tutta la sua gravità sotto gli occhi di tutti, - continua Messina – fra l’altro proprio in quel luogo ci sono stati nel passato episodi drammatici di violenze, persino la morte di un clochard, elementi che evidenziano anche un problema di ripristino della sicurezza. In base a quanto da noi esposto e all’evidenza dei fatti, - conclude il capogruppo FI - l’assessore Falcone ha dimostrato grande sensibilità disponendo immediatamente agli uffici tecnici dell’Iacp di procedere con la recinzione e la pulizia dell’area per evitare che si continui a bivaccare in quei luoghi con evidenti problemi di carenze igienico-sanitarie e di sicurezza per tutta la cittadinanza”.