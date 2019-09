Avola, domani un evento di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali

Ci sarà anche l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, domani 27 settembre, alle ore 17, al Borgo Marinaro di Avola, dove si terrà l’evento di sensibilizzazione della popolazione per la prevenzione degli incidenti stradali che era stato rinviato lo scorso 20 settembre a causa del maltempo.

Tra le iniziative previste anche attività interattive sulla tematica prevenzione quali simulazioni di guida in collaborazione con autoscuole, percorso ebbrezza per i ragazzi, lezione di rianimazione cardio-polmonare, proiezione di video sulla tematica incidenti stradali.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Avola con la partecipazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa attraverso l’Unità operativa Educazione alla salute diretta da Alfonso Nicita nell’ambito del Piano regionale di Prevenzione dell’Assessorato della Salute, con la partecipazione della Polizia stradale di Siracusa.

Chiudono la giornata i Qbeta.