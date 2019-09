Siracusa, tre nuovi ufficiali al Comando Provinciale dei Carabinieri

Tre nuovi ufficiali al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa: al Comando della Compagnia di Augusta, il Maggiore Stefano Santuccio, ha sostituito il Capitano Rossella Capuano, destinata al Comando della Compagnia Carabinieri di Meldola (FC); a Siracusa, al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri è giunta il Tenente Valentina Bianchin, in sostituzione del Tenente Michele Gambuto, trasferito a Milano, al Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Monforte, mentre a Noto il nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri è il Tenente Sebastiano Russo.

Il Maggiore Santuccio, 47 anni, arruolato nell’Arma nel 1997, dopo aver frequentato il corso biennale Allievi Marescialli, ha prestato servizio in Calabria ed al Raggruppamento T.L.A. di Messina; dal settembre 2005 al luglio 2006 ha frequentato il 45° corso applicativo per Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, per poi ricoprire, fino al 2011, l’incarico di Comandante della Tenenza Carabinieri di Rosarno; successivamente ha retto l’ufficio Comando del Comando Provinciale di Agrigento e dal dicembre 2015 all’agosto 2019, la 5^ sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania. Promosso Maggiore il 7 agosto scorso. L’Ufficiale, che ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, è conoscitore della lingua inglese, arricchendo anche il proprio bagaglio professionale in diverse attività formative, tra cui quelle sugli strumenti e procedure per la prevenzione ed il contrasto del crimine organizzato, sui crimini informatici e sulla tratta di essere umani.

Il Tenente Russo, 42 anni, è nativo di Enna; arruolatosi nell’Arma nel 1998, da Carabiniere ha prestato servizio in provincia di Reggio Calabria; dal 1999 al 2001 ha frequentato il corso biennale per Allievi Marescialli, per essere impiegato prima, presso il Comando Provinciale di Milano e, successivamente, dal 2007 al 2011, all’ufficio Pubblica Informazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, fino al 2015, presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma. Dopo aver frequentato il 55° corso applicativo per Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Vicenza e dal 2016 di Alcamo (TP). L’Ufficiale, laureato in Giurisprudenza, è conoscitore delle lingue inglese e spagnola; ha conseguito il diploma universitario in criminologia applicata ed ha frequentato un master in diritto internazionale ed un corso di giornalismo per inviati in aree di crisi.

Il Tenente Binachin, 27 anni, della provincia di Treviso, dal 2012 al 2014 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente dal 2014 al 2017 presso la Scuola Ufficiali, il 194° corso applicativo per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente ha svolto l’incarico di Comandante di Plotone/ Insegnante presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze. L’Ufficiale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con il punteggio di 110/110 e lode ed è conoscitore delle lingue inglese e francese.