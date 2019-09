Carlentini, scovata una piccola serra con piante di canapa indiana e marijuana pronta per lo spaccio: arrestato 28enne. VIDEO

E' stata scovata una piccola serra dotata di un efficiente impianto irriguo con all’interno 3 piante di canapa indiana alte anche 2,5 metri e, all’interno di un pozzo dismesso, due sacchi di plastica ed uno di juta contenenti complessivamente altri 3,060 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato.

A condurre alla piccola serra il fiuto dei cani Auro e Athos, l'intuito dei Carabinieri della stazione di Augusta e il Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Da una prima perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto in casa di un uomo circa 30 grammi di “marijuana” con alcune buste per il confezionamento e una bilancia di precisione, il tutto nascosto all’interno di un vasetto di vetro all’interno di un arredo dell’abitazione di Mirko Tomasello, 28 anni, carlentinese.

Inoltre, in casa di quest'ultimo, all'interno di un secchio di vernice, sono state trovate anche 120 cartucce per fucile calibro 12 e calibro 16 mai dichiarati.

Tomasello è stato arrestato, nella flagranza del reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.