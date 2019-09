Siracusa, ricettazione e danneggiamento: un 70enne finisce in carcere

E' finito in manette Carmelo Cassia, siracusano di 70 anni, per i reati di ricettazione e danneggiamento. Per tali motivi, l'uomo deve espiare la pena di 8 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione.

Ad eseguire l'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Catania, la Polizia di Stato di Siracusa.

Cassia, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condotto nella Casa Circondariale di Siracusa.