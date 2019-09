Siracusa, motociclo a fuoco in via Alaimo da Lentini: indagini

A fuoco, nella notte, un motociclo Yamaha T max, in via Alaimo da Lentini.

Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo

Indagini in corso della Polizia di Stato di Siracusa