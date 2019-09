Siracusa, morte Renzo Formosa: rigettata la quarta richiesta di patteggiamento, si va a processo

E' stata rigettata la quarta richiesta di patteggiamento per la morte di Renzo Formosa, il 15enne che il 21 aprile del 2017 in via Bartolomeo Cannizo, a Siracusa, fu travolto ucciso da una Panda alla cui guida c'era Santo Salerno.

La richiesta, firmata peraltro dal Pm, Bono, era stata depositata lo scorso 19 settembre in occasione della prima udienza in Tribunale. Questa volta si chiedeva di patteggiare a 3 anni e 6 mesi. La richiesta è stata presentata dal difensore di Salerno, l'avvocato Umberto Di Giovanni che ha spiegato, in aula, le modalità dl calcolo.

Anche le prime tre richieste sono state rigettate poiché non ritenute congrue