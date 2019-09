Vigilia di coppa in casa Ortigia, domani in vasca contro Vk Solaris Sibenik

Vigilia di coppa in casa Ortigia. Il secondo turno di Euro Cup, infatti, è ormai alle porte. Domani pomeriggio, alle ore 18.45, i biancoverdi scenderanno in acqua per la prima partita contro i padroni di casa del Vk Solaris Sibenik. Una gara fondamentale, perché iniziare bene darebbe morale e punti preziosi alla formazione biancoverde, che è arrivata ieri in Croazia e ha già svolto il primo allenamento. Grande impegno e concentrazione, ma anche tanti sorrisi e la voglia di divertirsi., di giocarsi al meglio le proprie carte per la qualificazione ai quarti di finale.

“La condizione della squadra – afferma il tecnico Stefano Piccardo - è da rifinire, purtroppo questa settimana abbiamo avuto a disposizione pochi allenamenti, ma in questi due giorni qui in Croazia cercheremo di migliorare soprattutto da un punto di vista aerobico, del nuoto. Naturalmente stiamo anche studiando gli avversari tatticamente. Sappiamo bene che le prime due partite sono le più importanti”.

Piccardo descrive le caratteristiche delle formazioni con le quali l'Ortigia dovrà lottare e spiega come bisognerà affrontarle: “Sicuramente il Sebenik sarà una squadra contro cui giocare cercando di difenderci bene dal lato 'cattivo', cioè dalle zone 1, 2 e 3 in difesa, limitando i loro giocatori in zona 4 e 5. Sarà fondamentale, quindi, la difesa. Contro gli spagnoli, per quello che sono riuscito a vedere, sarà una partita molto nuotata, perché hanno grossa qualità natatoria e un paio di giocatori importanti, quindi bisognerà essere bravi e stare attenti a livello di nuoto. Gli ungheresi del Miskolc, invece, sono una squadra completissima in svariati ruoli, difficile da contrastare. Vedremo cosa fare quando li avremo di fronte”.