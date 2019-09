Buccheri, recuperare gli immobili disabitati: il Comune apre una collaborazione con Iacp e Università di Architettura

Recuperare tutti gli immobili in centro disabitati da tempo e in un cattivo stato manutentivo.

Questo l'obiettivo del Comune di Buccheri che vuole procedere alla requisizione degli stessi per poi rimetterli sul mercato a prezzi molto bassi, “imponendone” la ristrutturazione entro un breve lasso di tempo; creare le condizioni per “un’edilizia popolare” diffusa e tendente a rimettere nel circuito immobili per famiglie che ne faranno richiesta.

Per fare tutto ciò è stata avviata inoltre un'interlocuzione con la facoltà di Architettura di Siracusa e con l’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa