Priolo Gargallo, assegnate 250 compostiere in comodato d’uso gratuito per il compostaggio domestico

Verranno assegnate dal Comune di Priolo Gargallo, in collaborazione con Igm, 250 compostiere in comodato d’uso gratuito per il compostaggio domestico.

L'iniziativa, che rientra nel progetto “DifferenziAmo Priolo”, ha come obiettivo ridurre i rifiuti organici, trasformandoli in ottimo fertilizzante per concimare la terra.

Potranno presentare domanda i cittadini residenti a Priolo, che abbiano a disposizione un orto o un giardino.

“Un’iniziativa – ha commentato il sindaco, Pippo Gianni - avviata principalmente per i benefici di cui godrà l’ambiente, ma anche per consentire alle famiglie di risparmiare, limitando l’acquisto di terricci, substrati e concimi organici”.

Le richieste dovranno essere redatte in carta semplice, sull’apposito modulo disponibile presso la sede del Comune e consegnate a mano o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Protocollo. L’assegnazione delle compostiere avverrà fino ad esaurimento scorte, secondo l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo, e facendo comunque riferimento ai criteri del regolamento, giusto avviso pubblicato nella Home Page del Comune. Gli assegnatari dovranno impegnarsi ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conformemente al documento che sarà fornito, e a restituirla qualora venisse accertato il mancato o il non corretto utilizzo, ma anche in caso di trasferimento presso un altro Comune.

Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera saranno effettuate entro 12 mesi dalla data di adesione, mentre negli anni successivi la verifica sarà effettuata a campione, con date stabilite dal Comune. La Commissione comunale competente sta lavorando alla redazione del progetto, per arrivare ad una riduzione della tariffa con relativo sgravio fiscale.