Siracusa, personale part time: 3 ore in più a settimana per i dipendenti comunali

Tre ore settimanali in più per i dipendenti part time del Comune di Siracusa. Questa la sintesi alla quale sono arrivati i sindacati durante un incontro con l'Amministrazione.

L'incremento, probabilmente, sarà valido già a partire dall'1 novembre.

"L’aumento delle ore per il personale part time – affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore al Personale, Alessandra Furnari – è sempre stato tra i nostri obiettivi, ma abbiamo dovuto attendere l’approvazione del bilancio di previsione per comprendere in quale misura fosse sostenibile. Senza dubbio questo provvedimento, che sarà adottato in tempi brevi, ha come obiettivo non solo di dare riscontro alle legittime aspettative di crescita professionale dei lavoratori, ma anche di rendere più efficiente la macchina amministrativa, in sofferenza per la carenza di personale aggravata anche a causa dei numerosi pensionamenti".