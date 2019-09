Palermo, riconoscimento di geopark al Parco delle Madonie

Via libera dall'Unesco per il Parco delle Madonie".

L'annuncio è stato dato nel corso del Consiglio dei Geoparchi globali in occasione della 15 esima conferenza European Geoparks che si è svolta nel parco naturale di Sierra Norte de Sevilla, in Andalusia, Spagna.

Superate tutte le prescrizioni che erano state raccomandate. In Spagna hanno rappresentato il Geopark Madonie Peppuccio Bonomo e Santina La Spada.