Siracusa, Euro cup: oggi primo allenamento in Croazia

Oggi primo allenamento dell'Ortgia nella piscina Sebenico, in Croazia, dove dopodomani scatta il secondo turno di Euro Cup.

Prima della partenza, ha parlato il difensore Giorgio La Rosa, che ha sottolineato l'alto livello del girone che attende l'Ortigia: "Non sarà un impegno facile - afferma - perché incontreremo formazioni che hanno già passato un turno, sono attrezzate, forti e ci possono mettere in difficoltà. Giocare fuori casa, inoltre, non è mai semplice, ma noi siamo pronti e abbiamo in squadra tanti giocatori che partite come queste, e perfino più importanti, le hanno già giocate tante volte. Quindi la mentalità è quella giusta".

Il numero 4 biancoverde si mostra molto fiducioso e convinto dei mezzi della sua squadra: "Noi sappiamo anche di avere tanta qualità, di essere un'ottima squadra che ha i mezzi per passare il turno. Affronteremo avversari importanti, è vero, ma abbiamo tutto quel che serve per provare a raggiungere l'obiettivo dei quarti di finale".

Sullo stato di salute della squadra, anche in vista dell'imminente inizio del campionato, questo il pensiero di La Rosa: "Stiamo bene. Il torneo di Palermo è stato faticoso, ma ci ha permesso di mettere minuti nelle gambe e di entrare nella mentalità di quel che sarà l'impegno che andremo ad affrontare in coppa e poi in campionato. Lavoriamo insieme da un mese ed è chiaro che ancora dobbiamo lavorare e migliorare molto per perfezionare l'intesa tra di noi, proprio perché siamo una squadra molto rinnovata. Adesso ci concentreremo di più sulla tattica, perché abbiamo avuto poco tempo per farlo nelle prime settimane. Ma stiamo lavorando molto bene e miglioriamo quotidianamente".