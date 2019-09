Carlentini, armato di coltello minaccia la compagna e due bambini: arrestato un uomo

Minacciava, armato di coltello, una donna con due bambini vicino un centro commerciale sulla Sp 47.

Allertati da alcuni cittadini, i carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno disarmato l'uomo per poi dichiararlo in arresto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe più volte messo in atto comportamenti violenti nei confronti della donna che, andrebbero avanti da anni.

Soprusi, umiliazioni e violenze l'uomo esercitava nei confronti dei due bambini i quali sarebbero cresciuti in un perenne stato d’ansia e di terrore ed al quale la donna non era mai stata in grado di reagire per timore di più gravi conseguenze che avrebbe dovuto subire lei ma, soprattutto, i figli.

L’arrestato, disoccupato e già noto alle forze dell’Ordine in quanto pluripregiudicato, è stato posto agli arresti domiciliari.

La donna con i due figli sono andati a vivere da parenti