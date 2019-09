Siracusa, bando asili nido: interrogazione della consigliera Cetty Vinci

Continua a far discutere il bando per il servizio degli asili nido pubblicato dal Comune di Siracusa.

La consigliera comunale Cetty Vinci ha rivolto un’interrogazione all’amministrazione comunale per conoscere i motivi del ritardo con cui apriranno, anche quest'anno, gli asili nido.La consigliera poi, pone l'attenzione sulla diminuzione dei posti disponibili, scesi s 288, il 24% in meno rispetto a quelli (376) dell’anno scorso.

Chiede di sapere anche come mai nel capitolato sia prevista la sola apertura di dieci mesi all’anno, se si ritiene sufficiente l’importo di 1,08 al giorno per ogni bambino per tutte le spese relative alla gestione e se siano stati acquistati arredi con i fondi Pac del governo nazionale per la struttura di via Svizzera e come vengono utilizzati.