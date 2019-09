Canicattini Bagni, Wednesday For Future: gli studenti del Verga ripuliscono alcune zone della città

Gli alunni della scuola media del 1° Istituto Comprensivo G. Verga, questa mattina, armati di guanti e sacchetti, si sono impegnati a ripulire dai rifiuti, differenziandoli, in Piazzetta San Giovanni, in Piazzetta Dante Alighieri ed area adiacenti, e in Via Mentana sino al piazzale del Cimitero.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni Wednesday For Future, sulla scia della protesta lanciata dalla giovanissima svedese Greta Thunberg.

"Una iniziativa senza dubbio di grande valenza formativa e di cittadinanza attiva quella messa in campo dall’Istituto Comprensivo “G. Verga” – ha detto l’Assessore Savarino – che non deve lasciarci indifferenti come comunità, ma deve piuttosto farci riflettere sul futuro del Pianeta e su come ognuno di noi, e in primo luogo le istituzioni, possiamo impegnarsi nel salvaguardarlo e arrestarne la distruzione".