Siracusa, incardinato il nuovo regolamento del campo scuola Di Natale: approvati i primi 4 articoli

Incardinato ieri sera al Consiglio comunale il nuovo Regolamento sull'utilizzo del Campo scuola “Pippo Di Natale”, dopo di che sono stati approvati approvando i primi 4 articoli.

In apertura di seduta il sindaco, Francesco Italia, ha presentato i tre nuovi assessori e comunicato le relative deleghe. Ciascuno dei nuovi assessori ha comunicato gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Al dibattito sul regolamento del campo scuola hanno partecipato i consiglieri Castagnino, Gradenigo, Burgio, Lo Curzio, Spadaro, Zappalà, Bonafede, Vinci, Basile e Mangiafico. Sollevata dal consigliere Castagnino una pregiudiziale sulla trattabilità dell'atto. Castagnino e Franco Zappalà hanno successivamente sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter amministrativo seguito, facendo riferimento al mancato coinvolgimento nella predisposizione del Regolamento del Coni e delle Federazioni presenti in città.

E' toccato al presidente della IV Commissione Ferdinando Messina introdurre il contenuto del nuovo “Regolamento” che sostituisce quello precedente del 2014. Struttura in comproprietà con il Libero Consorzio, il “Campo Scuola” viene gestito direttamente dal Comune ed è aperto alla fruizione degli Istituti scolastici della provincia oltre che a società e associazioni sportive. Dopo la recente omologozione dell'impianto da parte della Fidal e gli interventi sulla struttura, si è messo mano al nuovo Regolamento che ha anche tenuto conto delle proposte e delle integrazioni che sono venute dalle società sportive che utilizzano l'impianto.

Rispetto al testo giunto in Aula, il Consiglio ha approvato emendamenti migliorativi della IV Commissione, illustrati dal consiglieri Bonafede e Castagnino.

La modifica più importante riguarda la figura del Direttore tecnico sportivo che sarà scelto dopo una selezione pubblica tra i “Maestri dello Sport” , laureati in Scienze motorie, o diplomati Isef. Avrà un incarico di consulenza gratuità la cui durata sarà legata al mandato del Sindaco. Il Direttore affiancherà il dirigente del settore Politiche sportive sulla conduzione tecnica della struttura ed esprimerà il proprio nulla osta sulla concessione degli spazi. Dovrà infine trasmettere 3 volte l'anno una relazione sullo stato di conservazione della struttura, indicando gli eventuali interventi da attuare.

Dopo l'approvazione dell'articolo 4, su proposta del consigliere Simone Ricupero l'Aula si è aggiornata a lunedì 30 settembre alle 18.30.