Siracusa, concorsi per direttori delle strutture complesse del ruolo sanitario: pubblicato l'avviso

Indetto, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il concorso indetto dall'Asp per titoli e colloquio per direttori delle strutture complesse del ruolo sanitario, dell’area ospedaliera e dell’area territoriale delle diverse discipline.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro il 24 ottobre 2019 al direttore generale dell’Asp di Siracusa Corso Gelone 17 - 96100 Siracusa e presentate, a pena di esclusione.

Oppure, è possibile inviare le domande a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine indicato e potranno essere presentate anche a mezzo posta certificata all’indirizzo settore.personale@pec.asp.sr.it.

I posti sono 38 posti di direttore di Unità operativa complessa come di seguito dettagliati:

- Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa: Radioterapia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Chirurgia Vascolare, Urologia, Otorinolaringoiatria, Recupero e Riabilitazione funzionale (Medicina Fisica e Rialitativa), Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Terapia intensiva neonatale, Laboratorio Analisi (Patologia Clinica), Anatomia ed istologia patologica, Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza), Medicina Generale, Nefrologia, Malattie Infettive e tropicali

- P.O. Avola: Cardiologia con UTIC, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza)

- P.O. di Lentini: Medicina Generale, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), P.S. (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza)

- P.O. di Augusta: Oncologia, Ematologia.

Area Territoriale: Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti - Siracusa, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Augusta /Lentini, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Avola/Noto, Cure Primarie Siracusa, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Servizio Igiene Ambienti di vita (SIAV), S.PreS.A.L, Distretto Sanitario di Lentini, Materno Infantile, Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP), Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Sanità Animale.