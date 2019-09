Siracusa, completata la revisione del nuovo Piano di Protezione civile: presto la consegna all'Amministrazione

Conclusa la revisione del nuovo Piano di Protezione civile, che presto sarà consegnato all'amministrazione comunale, dopo otto anni di attesa.

In considerazione sono stati presi sei rischi: rischio sismico, idrogeologico, idraulico e geomorfologico, il rischio incendi, il rischio tsunami, rischio incidente rilevante nel polo petrolchimico, il rischio incidenti nelle aree portuali per la presenza di navigli a propulsione nucleare nella rada di Augusta. Questi ultimi due, sono già stati approvati dal Prefetto, lo scorso anno.

"Si tratta infatti di uno strumento nuovo e moderno realizzato in ambiente GIS – ha detto l'assessore alla Protezione civile, Giusy Genovesi - in cui sono stati inseriti antichi e nuovi rischi, come il rischio tsunami, mappate le aree a rischio della città, individuati e classificati ambiti urbani vulnerabili, censite le persone fragili, che devono essere raggiunte nella prima emergenza al fine di garantire l’assistenza e le necessarie misure di soccorso, individuate nuove aree di emergenza e modelli di intervento".

"La vera novità di questo Piano sta nella sua capacità di essere completamente implementabile, continuamente aggiornabile e costantemente perfezionabile. - continua Genovesi - Il nuovo Piano è quindi finalmente uno strumento dinamico che terrà conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale, delle variazioni demografiche, delle responsabilità e delle variazioni negli scenari attesi.”